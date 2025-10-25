I Carabinieri della Stazione di Romanengo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un uomo di 49 anni che il pomeriggio del 5 ottobre scorso, alla guida di un veicolo di sua proprietà, aveva avuto un incidente stradale nel comune di Castelleone.

Quel pomeriggio, poco prima delle 18.00, la pattuglia di Romanengo era stata inviata sulla Paullese nel comune di Castelleone perché era stato segnalato un sinistro stradale tra due veicoli, uno dei quali si era ribaltato sulla carreggiata. I conducenti avevano riportato diversi traumi e contusioni ed erano stati accompagnati in ospedale a Crema.

Dopo i rilievi i miliari hanno verificato che il 49enne aveva un tasso alcolico di circa a 1,80 g/l, oltre il triplo del consentito. Avuto il riscontro medico sul suo stato di alterazione psicofisica durante la guida e tenuto conto dell’aggravante di avere provocato un incidente stradale, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria, la sua patente è stata ritirata ed il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca.

© Riproduzione riservata