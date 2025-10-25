Due giorni dedicati ad Ugo Tognazzi, al centro culturale Agorà di Castelverde per raccontare e ricordare il grande attore con lo spettacolo “Un, due, tre … 100 Ugo” e l’uomo, in particolare l’Ugo padre, raccontato dai suoi figli Ricky, Gianmarco, Thomas e Maria Sole nel libro “Ugo, la vita, gli amori e gli scherzi di un papà di salvataggio”.

Presente a entrambi gli appuntamenti il figlio Ricky Tognazzi, che reso partecipe la platea di aneddoti e dinamiche famigliari legati alla figura del padre Ugo e dialogando con l’assessore alla cultura Fabio Amadini e il pubblico, ha scoperto a sua volta racconti inediti sul grande Tognazzi.

Il servizio di Eleonora Busi

© Riproduzione riservata