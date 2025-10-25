Ha preso il via sabato pomeriggio, in sala Quadri di palazzo Comunale la serie di incontri “Verso gli 80 anni della Repubblica”, che verranno festeggiati il 2 giugno del 2026, con una conferenza che ha approfondito gli articoli 2 e 3 della Costituzione. Relatore, il professore Giuseppe Monaco, docente di Diritto Costituzionale della Cattolica di Piacenza.

Gli incontri, organizzati dalla Prefettura di Cremona, si svilupperanno nell’arco dei prossimi mesi tra Cremona e Crema, affrontando di volta in volta gli articoli più significativi della Carta commentati da specialisti non solo in materie giuridiche. Evento conclusivo, il 1° giugno dell’anno prossimo.

