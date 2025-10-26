È uno degli appuntamenti autunnali più attesi nel nostro territorio: come ogni anno, nella quarta domenica di ottobre, è andata in scena la Sagra delle Radici di Soncino. Appassionati, turisti e famiglie si sono radunati nel borgo medievale, attorno al gusto così amaro e per questo particolare della tipica radice di Soncino.

Organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, la manifestazione ha acceso il centro storico fin dal mattino, per raggiungere tuttavia il suo clou nelle ore centrali del pomeriggio, con le vie del centro letteralmente prese d’assalto dai visitatori, complice anche un piacevole pomeriggio di sole.

Il cuore gastronomico dell’evento è stato il punto ristoro in Piazza Garibaldi, dove le radici sono state cotte in grandi pentoloni e servite abbinate a salamelle, panini, patatine, mostarda di Cremona, vino e birra.

La radice amara è un prodotto caratteristico del territorio circostante l’antico borgo di Soncino, il cui suolo si presta particolarmente a questa coltivazione. Si consuma come una verdura ed è un depurativo eccezionale contenente inulina, che produce benefici effetti sull’intestino e sul sangue.

Giovanni Rossi

© Riproduzione riservata