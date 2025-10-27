La Fondazione Banco dell’energia è lieta di annunciare “Heroes”, una serata charity straordinaria dedicata a sostenere progetti volti a contrastare la povertà energetica. Questo evento esclusivo avrà luogo giovedì 27 novembre alle ore 20:30 presso il Teatro Ponchielli, dove la magia della musica e della videoarte si uniranno per offrire un’esperienza indimenticabile e sarà organizzato in collaborazione con A2A e Fondazione LGH, Sostenitori e promotori del Teatro.

Il celebre musicista Paolo Fresu guiderà un cast d’eccezione in un emozionante omaggio musicale a David Bowie. Accompagnato da Petra Magoni (voce), Filippo Vignato (trombone), Francesco Diodati (chitarra), Francesco Ponticelli (contrabbasso) e Christian Meyer (batteria), Fresu ha concepito un progetto unico. La band reinterpreterà alcuni dei brani più iconici dell’artista, tra cui Life on Mars, This Is Not America, Warszawa e When I Live My Dreams. Ogni componente della formazione ha contribuito agli arrangiamenti, donando al concerto una varietà e una dinamicità straordinarie.

“Avvicinarsi alla musica di David Bowie è un’emozione unica e una straordinaria opportunità per tutti noi,” afferma Paolo Fresu. “Bowie è un autore immortale, che ha sempre avuto un forte legame con il jazz. Il nostro obiettivo è rispettare la sua arte, ma anche proporre una visione fresca e innovativa delle sue canzoni.”

Ad arricchire l’evento, l’installazione di videoarte FLOW, prodotta da IDRA Teatro, sarà allestita sul palco del Teatro Ponchielli. Flow è un’installazione audiovisiva in cui tre linguaggi artistici dialogano tra loro. Parole, immagini e suoni alternano momenti di incontro e fusione ad altri in cui procedono in parallelo, con l’obiettivo costante di raccontare una storia di grande emozione. Un progetto sperimentale che ricorda il principio della jam session e garantisce al pubblico un’esperienza unica e irripetibile. Testo e regia di Daniele Milani, musiche originali di Paolo Fresu, visual design di Giulia Argenziano e voce recitante di Debora Mancini.

Il ricavato della serata verrà devoluto a Fondazione Banco dell’energia Ente Filantropico, che dal 2016 opera per contrastare la povertà energetica e sostenere iniziative sociali in tutta Italia.

Fondazione LGH, come co-fondatore di Fondazione Banco dell’energia, ha sostenuto e finanziato il progetto “Energia a Cremona”, iniziativa attiva a livello nazionale promossa da Banco dell’energia per fornire assistenza alle famiglie in condizioni di povertà energetica nelle aree periferiche delle città italiane e nei piccoli comuni.

Uno strumento molto importante, soprattutto se guardiamo ai numeri della povertà energetica in Italia, un fenomeno che, secondo gli ultimi dati OIPE – Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica 2023, interessa 2,36 milioni di famiglie, pari a circa il 9% del totale, un dato in rapida (e allarmante) crescita.

Il progetto, avviato nel maggio 2023 in collaborazione con il Comune di Cremona, Caritas Diocesana Cremonese e Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona, mirava a supportare i nuclei familiari economicamente vulnerabili tramite il pagamento diretto delle bollette energetiche, a prescindere dal fornitore. Sono stati inoltre organizzati percorsi formativi sull’efficienza energetica, condotti dai TED (Tutor per l’Energia Domestica) ai volontari individuati fra le reti di Caritas e del Comune di Cremona. In 18 mesi, sono state sostenute 313 famiglie residenti nel territorio cremonese in situazioni di difficoltà sociale ed economica.

L’iniziativa realizzata a Cremona rappresenta un modello di eccellenza che è stato replicato nei territori della Fondazione LGH di Pavia, Lodi, Crema e, prossimamente, anche nell’Ovest Bresciano.

L’evento “Heroes” – Omaggio a David Bowie è aperto a tutta la cittadinanza con biglietti accessibili, con una donazione minima alla Fondazione Banco dell’energia.

