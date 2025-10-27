Un uomo di 27 anni, con precedenti di polizia e senza fissa dimora, è stato arrestato dopo una fuga rocambolesca, con l’accusa di aver rubato le offerte nella chiesa di San Martino in Beliseto.

A mettergli le manette intorno ai polsi, al termine dell’inseguimento, sono stati i Carabinieri della Stazione di Casalbuttano, con il supporto dei colleghi di Ostiano. Il giovane è accusato anche del furto di una bicicletta e di violazione di domicilio.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di domenica 26 ottobre. Poco prima delle 14, la pattuglia di Casalbuttano è intervenuta dopo la segnalazione del parroco e del custode, che avevano visto un uomo forzare la cassetta delle offerte e fuggire in bicicletta.

I militari si sono subito messi sulle sue tracce, rintracciandolo nella frazione di Polengo. Alla vista dell’auto di servizio, l’uomo ha tentato la fuga, ma è stato inseguito anche da una seconda pattuglia giunta in supporto.

Durante la corsa ha abbandonato la bici e si è introdotto in un’abitazione privata, spingendo un’anziana padrona di casa e intimandole di non urlare. La donna è riuscita a rifugiarsi in cucina e a chiamare i Carabinieri.

Nel frattempo, i militari hanno bloccato ogni via di fuga, ma il fuggitivo è riuscito a uscire, allontanandosi a bordo di un’altra bici, rubata al momento. Poco dopo è stato però rintracciato e bloccato in un cascinale abbandonato nei pressi, ancora in possesso della bici appena rubata e di pochi euro, il bottino sottratto nella chiesa.

Accompagnato in caserma, il 27enne è stato arrestato per furto aggravato e violazione di domicilio. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere, rinviando l’udienza al 12 dicembre.

