Guida sotto effetto di alcol,
denunciato 37enne

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un uomo di 37 anni. La sera del 24 ottobre, verso le 23.40, la pattuglia ha notato un’auto sospetta in via Cadore. Raggiunto il mezzo, lo hanno fermato e hanno identificato il conducente, sentendo provenire dall’abitacolo un forte odore di alcol e accertando che era in evidente stato confusionale per avere abusato di alcolici.

Sottoposto al test dell’etilometro, ha evidenziato un valore di quasi 0,90 g/l. Avuto il riscontro del suo stato di alterazione psicofisica durante la guida e tenuto conto dell’aggravante dell’ora notturna, i Carabinieri della Radiomobile hanno denunciato il 37enne all’Autorità Giudiziaria e la sua patente è stata immediatamente ritirata. L’auto, di proprietà di altra persona, è stata affidata a persona in grado di guidare.

