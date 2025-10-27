Ultime News

Cronaca

Ultime asfaltature dell'anno
Si è iniziato con via Brescia

Sono iniziati questa mattina, con la fresatura della superficie,  i lavori per la posa di nuovo asfalto in via Brescia, nel tratto compreso tra via Cardinal G. Massaia e via della Vecchia Dogana.

Si tratta dell’ultima tranche di lavori previsti per quest’anno nel Piano asfaltature del Comune e che include anche via Bergamo, tra via Cascina Spalle e la tangenziale; via Persico, tra via del Maris e via Agreste; via Castelleone, all’altezza dello stacco di via S. Predengo, nella corsia di svolta continua che da via Seminario porta a via Castelleone (rotatoria ITIS).

Si tratta complessivamente di circa 6000 metri quadrati di nuove asfaltature per un investimento di ulteriori 120.000  euro. Eventuali modifiche di questi lavori determinate dalle condizione meteorologiche saranno debitamente comunicate.

