Bivacchi che deturpano i tavoli dei bar del centro e controlli sulla somminstrazione di alcol ai minorenni durante gli eventi a cui il Comune dà il patrocinio o il sostegno economico. Ancora una volta si è discusso di decoro urbano, vandalismi e sicurezza in Consiglio Comunale, con l’interrogazione di Alessandro Portesani (Novità a Cremona) su alcuni fatti di cronaca.

“L’attenzione del Comando della Polizia Locale verso le aree del centro storico è elevata, infatti dal 1° gennaio 2025 gli operatori di Polizia Locale hanno eseguito circa 400 servizi appiedati nelle aree centrali della città“, ha risposto l’assessore alla sicurezza Santo Canale. Non solo per quanto riguarda bivacchi e altri aspetti legati al decoro, ma anche in situazioni di emergenza come l’aggressione al gestore del kebab di via Giarneri del Gesù, “dove la presenza della Polizia Locale è stata fondamentale per l’immediata cattura degli assalitori”. Ma per quanto riguarda “i fenomeni di vandalismo segnalati dal consigliere, al Comando di Polizia Locale non sono pervenute segnalazioni, né tramite contatto con la Centrale operativa né tramite presentazione di denunce”.

Canale ha poi ribadito l‘insufficienza dell’organico a disposizione: “Spesso si devono garantire turni in straordinario e interventi in emergenza che prolungano i turni ordinari anche di molte ore e molto spesso non è nemmeno possibile dare il cambio agli operatori che il giorno successivo affrontano il loro turno ordinario… e avanti cosi, ogni giorno”.

Il Nucleo di Polizia Annonaria da inizio anno ha effettuato circa 90 controlli da cui sono derivate circa 80 sanzioni per irregolarità amministrative, mentre relativamente alle manifestazioni pubbliche, sono stati realizzati una trentina di servizi specifici, di carattere prevalentemente notturno, che hanno prodotto l’accertamento di 3 situazioni illegittime e per le quali è stata attivata la procedura in collaborazione con gli uffici competenti della Prefettura. In particolare, in relazione alle manifestazioni pubbliche patrocinate dal Comune, sono stati effettuati tre servizi specifici che hanno prodotto violazioni di varia natura.

Per la parte di risposta relativa agli eventi, è intervenuto l’assessore Luca Burgazzi: “L’amministrazione – ha detto – concede contributi solo a tre manifestazioni dove è prevista la somministrazione di bevande alcoliche, che sono quelle tradizionali e ormai consolidate (Festa del Terrone, Festa del Salame e Formaggi e Sorrisi), per tutte le altre ci si limita al patrocinio, fermo restando che per quanto la somministrazione di bevande alcoliche vi è il controllo da parte della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine”.

