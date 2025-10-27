La questione della sicurezza della corsia ciclabile di via Massarotti torna sotto i riflettori dopo l’interrogazione presentata dai consiglieri del gruppo Novità a Cremona, primo firmatario Alessandro Portesani, che segnalavano criticità per ciclisti e automobilisti.

L’assessore alla Mobilità, Luca Zanacchi, ha chiarito la posizione dell’Amministrazione: “Quella su via Massarotti sono corsie ciclabili, non piste ciclabili. La differenza è significativa: le corsie ciclabili sono delimitate da segnaletica orizzontale tratteggiata e, in assenza di ciclisti, possono essere percorse anche da altri veicoli. Sono state create per tutelare i ciclisti nei tratti dove non è possibile realizzare piste ciclabili, che devono avere larghezza minima di 1,5 metri”.

Secondo Zanacchi, i rischi segnalati derivano più dall’uso improprio della carreggiata da parte di auto e mezzi a motore che dalla struttura stessa della corsia: “Le corsie ciclabili offrono uno spazio chiaramente segnalato e protetto. Se tutti rispettano il Codice della strada, i rischi diminuiscono fino quasi ad azzerarsi. La linea tratteggiata non rappresenta un pericolo: indica semplicemente che si tratta di una corsia ciclabile e non di una pista riservata esclusivamente ai velocipedi. Interverremo comunque per rifare la segnaletica orizzontale a partire dalla prossima primavera”.

Nonostante le spiegazioni, il consigliere Portesani si è dichiarato insoddisfatto della risposta dell’Amministrazione, sottolineando la necessità di ulteriori interventi per garantire la sicurezza dei ciclisti lungo il tratto di via Massarotti. Tra le criticità segnalate, l’invasione dello spazio da parte di mezzi pesanti o il parcheggio improprio di veicoli nell’area riservata alle bici.

© Riproduzione riservata