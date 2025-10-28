Regione Lombardia continua a investire nel welfare abitativo, stanziando 504.744 euro a favore di 483 famiglie cremonesi in difficoltà economica che vivono negli alloggi Aler. La misura rientra nel Contributo regionale di solidarietà, approvato dalla Giunta su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco, e destinato ai nuclei con Isee fino a 9.360 euro che non riescono a sostenere le spese per affitto e servizi condominiali.

L’intervento fa parte del nuovo finanziamento complessivo da 6 milioni di euro deliberato dalla Regione per sostenere 4.660 famiglie lombarde, di cui 100.142 euro assegnati all’Aler Brescia-Cremona-Mantova come incremento del contributo 2025.

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Marcello Ventura, presidente della IV Commissione Attività produttive, esprime soddisfazione per l’attenzione dimostrata dalla Regione verso Cremona e il territorio: “Regione Lombardia dimostra, ancora una volta, che la solidarietà non è uno slogan ma una responsabilità concreta – dichiara Ventura -. Con questo contributo di oltre mezzo milione di euro, diamo una risposta reale a chi vive una condizione di fragilità economica. La casa è il primo presidio sociale e garantirne la sostenibilità significa difendere la dignità delle persone”.

Ventura sottolinea inoltre la coerenza tra le politiche abitative regionali e la visione di sviluppo sostenibile promossa dal centrodestra lombardo: “Lavorare per una Lombardia solida e solidale significa costruire una rete di sostegno che tiene insieme famiglie, lavoro e territorio. Questo stanziamento va esattamente in quella direzione: dare stabilità oggi per garantire futuro domani. Ringrazio l’assessore Paolo Franco per la sensibilità dimostrata e per la collaborazione istituzionale costante”.

