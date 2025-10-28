Il Consigliere Jane Alquati (Lega Lombarda Salvini Lombardia) ha presentato un’interrogazione a risposta orale per denunciare lo stato di grave deterioramento dei marciapiedi di Viale Trento e Trieste.

“Si tratta di una delle arterie principali della città – sottolinea Alquati – percorsa ogni giorno da residenti, famiglie, studenti e persone anziane. Oggi però versa in condizioni di forte degrado e scarsa sicurezza, con pavimentazioni sconnesse, erbacce, sporcizia e alberi non curati che intralciano anche la sosta dei veicoli.”

La consigliera evidenzia come il deterioramento dei marciapiedi rappresenti un serio pericolo per la sicurezza dei cittadini, soprattutto per chi ha difficoltà motorie o utilizza passeggini. “Non si tratta solo di decoro urbano, ma di accessibilità e tutela della salute pubblica” – aggiunge.

Nell’interrogazione, Alquati chiede al Sindaco e alla Giunta:

1. di chiarire quali tratti di marciapiede siano già stati oggetto di manutenzione e quali risultino ancora da sistemare, con indicazione dei tempi previsti;

2. di precisare quali interventi siano stati realizzati o programmati per la manutenzione del verde;

3. di indicare quali misure siano in atto o verranno adottate per garantire l’accessibilità anche alle persone con ridotta mobilità, assicurando adeguata sorveglianza sulla tempestività degli interventi.

“Il Comune ha il dovere di intervenire subito – conclude Alquati – per evitare rischi ai cittadini e costi maggiori in futuro. L’incuria non può essere la normalità: serve una risposta concreta e immediata.”

