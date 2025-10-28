Bagni pubblici comunali, che figuraccia di fronte ai turisti!

Buonasera,

vi scrivo per fare presente il degrado dei bagni pubblici comunali di lato al Comune di Cremona.

Da pensionato in passaggio in piazza duomo ho avuto necessità di utilizzare i bagni pubblici, tra l’altro in quel giorno presi d’assalto da una comitiva numerosa di turisti tedeschi.

Mettendomi in disparte in attesa osservavo il tipo di servizio che richiede un ticket da 50 centesimi, i bagni degli uomini con 2 turche anni ’70 e lavandini interni senza acqua, 2 servizi verticali transennati, quindi si presume non funzionanti.

Dalla parte femminile un bagno generico e un bagno disabili con porta che si incastra e dentro l’utente. Il povero addetto alla sorveglianza ha dovuto liberare per ben 2 volte le malcapitate pensionate tedesche in panico e bestemmianti. E poi i 2 lavandini adiacenti chiusi per manutenzione.

Nonostante ciò i tedeschi pagavano i 50 cent, mentre gli italiani si defilavano per il servizio deprimente. Mi sono chiesto: la settimana prossima ci sarà la festa del torrone quindi con un affluenza notevole in centro e in piazza del Duomo. Questo è il servizio a pagamento che offriamo a turisti stranieri e italiani con abbinata la relativa figuraccia che offriamo di Cremona?

Credo che sarebbe utile pagare anche 1 euro ma almeno un po’ di decenza … e modernità … vista l’affluenza.

© Riproduzione riservata