Ultime News

28 Ott 2025 Lavoro, 205 opportunità
nei Centri per l'impiego
28 Ott 2025 A processo per violenza, la moglie
in aula: "Mi perseguita ancora"
28 Ott 2025 Museo Archeologico: Enrico
Giannichedda presenta libro
28 Ott 2025 Violenza alla ex: braccialetto
elettronico al rapper Faneto
28 Ott 2025 Largo Moreni al buio: ancora
polemiche sulla nuova rotonda
Lettere

Bagni pubblici comunali, che figuraccia di fronte ai turisti!

da Benny

Buonasera,
vi scrivo per fare presente il degrado dei bagni pubblici comunali di lato al Comune di Cremona.

Da pensionato in passaggio in piazza duomo ho avuto necessità di utilizzare i bagni pubblici, tra l’altro in quel giorno presi d’assalto da una comitiva numerosa di turisti tedeschi.

Mettendomi in disparte in attesa osservavo il tipo di servizio che richiede un ticket da 50 centesimi, i bagni degli uomini con 2 turche anni ’70 e lavandini interni senza acqua, 2 servizi verticali transennati, quindi si presume non funzionanti.

Dalla parte femminile un bagno generico e un bagno disabili con porta che si incastra e dentro l’utente. Il povero addetto alla sorveglianza ha dovuto liberare per ben 2 volte le malcapitate pensionate tedesche in panico e bestemmianti. E poi i 2 lavandini adiacenti chiusi per manutenzione.

Nonostante ciò i tedeschi pagavano i 50 cent, mentre gli italiani si defilavano per il servizio deprimente. Mi sono chiesto: la settimana prossima ci sarà la festa del torrone quindi con un affluenza notevole in centro e in piazza del Duomo. Questo è il servizio a pagamento che offriamo a turisti stranieri e italiani con abbinata la relativa figuraccia che offriamo di Cremona?

Credo che sarebbe utile pagare anche 1 euro ma almeno un po’ di decenza … e modernità … vista l’affluenza.

