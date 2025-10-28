Cresce la domanda di fotovoltaico e con essa anche la richiesta di lavoratori specilizzati: l’obiettivo al 2030 del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima è di raggiungere 131 GW di potenza installata da fonti rinnovabili, di cui 79,2 GW dal fotovoltaico.

A Cremona “ECO The Photovoltaic Group”, azienda insediata lungo l’asse della Paullese, nel 2025 sta registrando una crescita del fatturato di circa il 35% rispetto all’anno precedente, rafforzando di conseguenza l’organico con un importante piano di nuove assunzioni.

Entro giugno 2026 sono previste 29 assunzioni; ad inizio ottobre sono già state inserite 15 nuove risorse: 4 tecnici addetti alle coperture fotovoltaiche su tetto e 11 figure negli uffici, di cui 6 donne, a conferma di un’attenzione concreta anche alle cosiddette “quote rosa”.

Entro giugno 2026 verranno assunti altri 12 professionisti, destinati a potenziare le aree di progettazione, gestione autorizzativa, installazione e manutenzione degli impianti e tre figure manageriali in totale. Tra queste Pietro Torretta, conteggiato tra i 15 già assunti, ha già fatto il suo ingresso in azienda assumendo il ruolo di direttore Commerciale.

“Vogliamo essere un’azienda dove ogni talento può crescere, contribuire concretamente e sentirsi parte di un progetto ambizioso”, afferma Valerio Natalizia, CEO di ECO The Photovoltaic Group. “Investiamo nelle persone, nella loro formazione e nelle opportunità di sviluppo, perché sappiamo che la forza del nostro Gruppo nasce dalle competenze, dalla passione e dall’impegno di chi lo compone.

“Chi entra a far parte di ECO Group ha l’opportunità di contribuire concretamente a progetti innovativi nel settore fotovoltaico, sviluppando competenze strategiche e diventando protagonista sia della crescita e del consolidamento del Gruppo, sia della transizione energetica del Paese.”

“Relativamente al tema della formazione – afferma Natalizia – oggi stiamo dando vita a percorsi di aggiornamento e sviluppo professionale, rivolti non solo ai nostri dipendenti ma anche ai partner. Con iniziative come questa, vogliamo continuare a distinguerci come punto di riferimento per l’innovazione, la crescita delle competenze e la creazione di valore condiviso tra collaboratori, clienti e stakeholders, creando un vero ecosistema di crescita comune.”

