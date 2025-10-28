Tamponamento e code in A21 nel tratto tra Cremona e Castelvetro Piacentino, nel primo pomeriggio di martedì.

Erano circa le 14.30 quando uno dei due conducenti, un 41enne, che procedeva in direzione Piacenza, ha urtato il veicolo che lo precedeva. I soccorritori del 118 sono intervenuti con ambulanza e auto medica, coadiuvati dai Vigili del Fuoco. Le persone coinvolte sono state medicate sul posto, ma non sono state trasportate in ospedale.

Durante le operazioni di soccorso, lungo la direttrice si sono formate code di due chilometri. La Polizia Stradale di Cremona si è occupata dei rilievi del caso.

