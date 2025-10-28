In poche ore, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza due uomini di 58 e 32 anni. Nel primo caso, verso le 19.30 di domenica 26 ottobre, la pattuglia che stava svolgendo il normale servizio di controlli, ha notato l’auto condotta dal 58enne in centro città.

Una volta fermato il mezzo, i militari hanno notato un forte odore d’alcol provenire dall’abitacolo e il coducente si trovava in stato confusionale: sottoposto al test dell’etilometro, ha evidenziato un valore di quasi 1,80 g/l, oltre il triplo del consentito.

Nel secondo caso, la notte del 27 ottobre, poco prima delle 04.00, è stata fermata l’auto del 32enne in via Castelleone: anch’egli era in evidente stato di ebbrezza, il test ha evidenziato un valore di quasi 1,60 g/l, oltre il triplo del consentito.

Avuto il riscontro del loro stato di alterazione psicofisica durante la guida e, per il solo 32enne, tenuto conto dell’aggravante dell’ora notturna, i Carabinier hanno denunciato i due all’Autorità Giudiziaria, le loro patenti sono state immediatamente ritirate, una delle due auto è stata sottoposta a sequestro ai fini della confisca, mentre l’altra è stata affidata al proprietario.

© Riproduzione riservata