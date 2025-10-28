Sono 205 le offerte di lavoro attive questa settimana presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona, disponibili al seguente link. Sono inoltre pubblicate “Le Altre Opportunità”, offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego, ma pubblicate qui.

I centri per l’impiego segnalano inoltre alcuni aventi legati al mondo del lavoro. Il primo, dal titolo Lavoro inclusivo per le persone sorde, si terrà martedì 18 novembre dalle 9 alle 13 nella Camera di Commercio di Cremona – Sala Maffei (ingresso da via Lanaioli n. 7).

L’iniziativa, promossa dall’Ente Nazionale Sordi in collaborazione con il Collocamento Mirato della Provincia di Cremona, organizza una mattinata di approfondimento sulle opportunità e sulle buone pratiche per favorire l’occupazione delle persone sorde alla presenza di esperti della cultura sorda e dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

Il secondo, dal titolo Una mattina ad alto potenziale, è in programma per mercoledi 19 novembre. Si tratta di un Job Day organizzato dal Centro per l’Impiego di Soresina, con il patrocinio del Comune di Soresina. Sei imprese del territorio saranno presenti: Latteria Soresina, Syngenta, Imecon, Ermo, Palazzani Rubinetterie Italiane ed Elcos. I candidati avranno un’occasione unica per svolgere uno o più colloqui in una sola mattina. Per iscriversi cliccare sul seguente link.

