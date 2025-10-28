Si rafforza la partnership tra Ismett e Malta





PALERMO (ITALPRESS) – Una cooperazione internazionale che va avanti da oltre 14 anni su più livelli e che adesso potrebbe spingersi ancora più in là: la partnership tra Malta e l’Ismett è uno dei capisaldi della sanità siciliana e mette un presidio di eccellenza a disposizione di pazienti (ma anche medici e infermieri) nazionali e internazionali.

Una delegazione di medici maltesi ha fatto visita alla struttura, con l’obiettivo da un lato di fare un punto sulla standardizzazione dei protocolli clinici, per fare sì che i pazienti abbiano uno stesso standard di cura e di gestione del pre e del post trapianto, dall’altro sulle strategie per rafforzare ulteriormente la cooperazione e ribadire il ruolo di Ismett come riferimento per la sanità maltese, ma anche di Malta come partner primario dell’istituto nelle terapie più avanzate e nei trapianti. Tale collaborazione non riguarda solo l’ambito clinico, ma anche quello formativo in una logica di scambio di competenze, che vede medici maltesi operativi in Sicilia per implementare il proprio bagaglio di conoscenze e medici siciliani operativi a Malta per erogare servizi che altrimenti non potrebbero essere a disposizione: un’interazione che genera importanti benefici anche al sistema sanitario della Sicilia.

xd8/f15/mgg/gtr

