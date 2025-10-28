L’autunno porta con sé i profumi della tradizione e con essi torna uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la Sagra del Fasùlin, giunta all’ottava edizione. Ad accogliere il pubblico sarà ancora una volta il Palafagiolino, la tensostruttura riscaldata che, anno dopo anno, si è trasformata in un vero e proprio tempio della cucina tipica cremonese.

La manifestazione si svolgerà in due weekend distinti, ognuno con un menù diverso, per offrire ai visitatori una varietà di piatti che raccontano la ricchezza e la genuinità del territorio: da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre e da giovedì 13 a domenica 16 novembre.

Protagonisti del menu, oltre ai fagiolini dell’occhio saranno le specialità locali, per un viaggio gastronomico che unisce gusto, memoria e convivialità.

L’evento è organizzato dalla Proloco di Sospiro con il contributo di tanti volontari che, con dedizione e amore per la propria comunità, rendono possibile ogni anno questa festa del gusto e dello stare insieme.

Un’occasione per riscoprire sapori antichi, condividere un pasto in buona compagnia e sostenere le tradizioni locali.

