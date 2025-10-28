Il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni oggi ha scritto a Trenord e all’assessore ai Trasporti Franco Lucente per tornare a sottolineare che i disservizi sulle linee ferroviarie del territorio della provincia di Cremona verso Milano non accennano a diminuire.

“I ritardi colpiscono costantemente sia la linea Cremona–Milano sia la Cremona–Treviglio – denuncia Piloni -. È una situazione divenuta ormai insostenibile che ho segnalato già diverse volte, ricevendo sempre giustificazioni che oggi però non sono più tollerabili, soprattutto dopo l’aumento del costo degli abbonamenti”.

I disagi, infatti, si verificano in diverse fasce orarie. “Ieri sera il treno delle 21.30 da Cremona per Milano Centrale ha accumulato 37 minuti di ritardo e, al mattino, quello da Bozzolo oltre 30 minuti – segnala il consigliere dem -. Questa mattina, invece, il convoglio previsto in partenza da Cremona alle 6:15 non era ancora partito alle 6:46, con un ulteriore ritardo che cresceva col passare del tempo”.

Il consigliere richiama quindi la necessità di un intervento immediato: “Regione Lombardia deve assumersi la responsabilità di agire rapidamente. Ritardi che superano la mezz’ora stanno compromettendo la quotidianità e i progetti di vita di troppe cittadine e troppi cittadini lombardi” conclude.

