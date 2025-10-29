Ultime News

29 Ott 2025 Aggredì una giovane insegnante
per rapinarla: 29enne condannato
29 Ott 2025 Veicolo in fiamme in A21,
casello chiuso e 4 km di coda
29 Ott 2025 New York City Gospel Choir:
biglietti in vendita dal 30 ottobre
29 Ott 2025 La migrazioni delle gru:
lo spettacolo nel cielo a Pieve d'Olmi
29 Ott 2025 Portesani a Pizzetti: "Tuteli
il ruolo dei consiglieri comunali"
Agrifood Magazine – 29/10/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Museo del Vino di Verona, passi avanti nel progetto
– La ristorazione traina il turismo: 23 miliardi di spesa nel 2024
– Mercati all’ingrosso, cuore dell’agroalimentare italiano
– La gelateria incontra la scienza, apre a Roma MYO
