Inizia giovedì 30 ottobre al botteghino del Museo del Violino e sulla piattaforma Vivaticket la vendita dei biglietti per l’atteso concerto del New York City Gospel Choir di sabato 20 dicembre alle 21 all’Auditorium Giovanni Arvedi, tradizionale concerto gospel natalizio promosso da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e Mdv friends.

Direttamente dalla Grande Mela, il New York City Gospel Choir porta sul palco tutta l’energia e la potenza del gospel e del soul afroamericano. Formato da alcuni dei migliori cantanti professionisti della città, il NYC Gospel Choir è stato ospite di eventi di risonanza mondiale – dal Madison Square Garden al Met Gala – e rappresenta oggi una delle realtà più autentiche e prestigiose della scena musicale americana.

Da Whitney Houston a Stevie Wonder, da John Lennon all’immortale Oh Happy Day, il repertorio attraversa generi e generazioni con arrangiamenti moderni e travolgenti, senza dimenticare i grandi classici natalizi. Un concerto che fa cantare, battere le mani e vivere la vera essenza del gospel.

