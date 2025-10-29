Video Pillole
Tg Sport – 29/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Milinkovic para e Anguissa segna, il Napoli vince a Lecce
– Atalanta e Milan non si fanno male, finisce in parità
– L’Olimpia beffata a Barcellona, crollo Virtus in Lituania
– Sinner potrebbe tornare numero uno, finale di stagione decisivo
– Spalletti e la Juventus, un incastro di ambizioni e identità

