Tg Sport – 29/10/2025





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Milinkovic para e Anguissa segna, il Napoli vince a Lecce

– Atalanta e Milan non si fanno male, finisce in parità

– L’Olimpia beffata a Barcellona, crollo Virtus in Lituania

– Sinner potrebbe tornare numero uno, finale di stagione decisivo

– Spalletti e la Juventus, un incastro di ambizioni e identità

