Sentenza di condanna per l’operaio e il geometra arrestati poco meno di un mese fa a Cremona con l’accusa di detenzione di droga ai fini dello spaccio. Il primo, difeso dall’avvocato Paolo Carletti, è stato condannato a un anno e 4 mesi di reclusione e al pagamento di 2mila euro di multa, pena sospesa mentre il professionista, difeso dall’avvocato Lapo Pasquetti, ha ricevuto una pena di 1 anno e mille euro di multa.

Due uomini apparentemente insospettabili, che erano stati arrestati grazie a una soffiata ricevuta dai Carabinieri della seziona Radiomobile di Cremona.

I fatti risalgono allo scorso 3 ottobre, quando i due uomini, di 49 e 41 anni, erano stati fermati dai Carabinieri nel quartiere Borgo Loreto, dove risiede l’operaio, non appena usciti dalla casa di quest’ultimo. Era scattata una perquisizione, che aveva portato a rinvenire, negli slip dell’operaio, due bustine di cocaina. L’uomo aveva anche 1.000 euro in contanti. Il geometra era invece in possesso di due involucri, contenenti rispettivamente 26 grammi di cocaina e 7 dosi di cocaina già confezionate.

La perquisizione domiciliare aveva portato a rinvenire, nella casa del 49enne, una confezione contenente 51 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma complessiva di oltre 2.000 euro.

Nella casa del 41enne c’erano invece 6 grammi di hashish, 33 grammi di marijuana, una pastiglia di ecstasy, sostanza da taglio, un bilancino elettronico e tutto il necessario per il confezionamento delle dosi. Non solo, l’uomo era in possesso della somma di 700 euro.

Nella direttissima celebrata sabato, i due avevano ammesso le loro responsabilità. L’operaio aveva spiegato di non consumare droga, ma che la cedeva per arrotondare lo stipendio, mentre il geometra aveva detto di essere un consumatore abituale.

