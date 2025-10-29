Cremona ha superato quota 34.000 vaccinazioni antinfluenzali dall’avvio della campagna gratuita 2025/2026, iniziata il 13 ottobre e estesa a tutti i cittadini lombardi. L’adesione nella provincia è in linea con la crescita complessiva registrata in Regione, dove oltre 1.036.000 dosi sono già state somministrate, con un incremento di circa 100.000 rispetto allo stesso periodo della campagna 2024/2025.

I canali principali di somministrazione restano i medici di medicina generale, che a livello regionale hanno effettuato 567.945 dosi, seguiti dalle farmacie di comunità (215.620), dai pediatri di libera scelta (123.236) e dai centri vaccinali delle ASST (53.784).

A Cremona, come nel resto della Lombardia, l’adesione più alta riguarda le fasce over 65 e over 80, a conferma dell’attenzione dei cittadini più fragili alla protezione contro l’influenza stagionale. In tutta la Regione, i dati per fascia d’età mostrano 372.025 dosi somministrate tra i 65 e i 79 anni, 247.328 agli over 80 e oltre 192.000 dosi alla fascia adulta 18–59 anni.

La crescita delle vaccinazioni negli anni è costante: il totale regionale è passato da 1.853.882 dosi nella stagione 2019/2020 a 2.088.894 nella stagione 2024/2025, con un aumento significativo delle somministrazioni effettuate da medici di famiglia, pediatri e farmacie. Quest’anno, a livello regionale, i medici di medicina generale e i pediatri hanno già somministrato 658.234 dosi, mentre le farmacie hanno raggiunto quota 202.135.

Tutti i cittadini lombardi possono accedere gratuitamente alla vaccinazione antinfluenzale presso gli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri, le farmacie aderenti alla campagna e i centri vaccinali delle ASST, prenotando tramite il portale regionale PrenotaSalute.

Accanto all’influenza, prosegue la protezione dei più piccoli contro il virus respiratorio sinciziale (RSV) con l’anticorpo monoclonale Beyfortus, erogato nei punti nascita e dai pediatri. Finora sono state somministrate 20.797 dosi, con coperture vaccinali che superano l’80% per i bambini nati tra gennaio e marzo 2025 e oltre il 60% per quelli nati tra aprile e agosto 2025.

“Il traguardo del milione di vaccinazioni in poche settimane dimostra l’efficacia della nostra rete” sottolinea l’assessore regionale Bertolaso. “Con la gratuità estesa a tutti e la protezione contro RSV per i più piccoli, puntiamo a ridurre complicanze e ricoveri nella stagione invernale, tutelando in modo capillare la salute dei lombardi. Quando i cittadini ricevono indicazioni chiare e precise, la fiducia nel sistema sanitario si traduce in partecipazione e adesione alle campagne di prevenzione”.

