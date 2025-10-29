Ultime News

Cronaca

Veicolo in fiamme in A21,
casello chiuso e 4 km di coda

I Vigili del Fuoco al lavoro (Foto Zambelli)

Incendio in A21 nel primo pomeriggio di mercoledì, nel tratto tra Cremona e Pontevico. A prendere fuoco, intorno alle 14.46, è stato un camion. Il conducente, resosi conto del fumo che usciva dal vano motore, ha accostato, mettendosi in salvo.

L’uomo ha poi chiamato i Vigili del Fuoco, che sono accorsi in breve tempo. Nel mentre si è formata una coda di 4 chilometri, che ha portato il gestore, Autovia Padana, a chiudere il casello di Cremona, in direzione Brescia.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato circa un’ora per domare le fiamme. lb

