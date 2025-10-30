Il Centro Congressi La Nuvola, a Roma, ha ospitato questa mattina l’evento organizzato da Poste Italiane in occasione dei 150 anni del risparmio postale e dei 100 anni dei buoni fruttiferi postali.

Un’iniziativa promossa insieme a Cassa Depositi e Prestiti, per celebrare un traguardo storico per il risparmio popolare e per il legame che da un secolo e mezzo unisce l’azienda ai territori italiani. Alla cerimonia ha partecipato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto dai vertici di Poste Italiane e da numerose autorità civili e istituzionali (solo per citarne alcuni hanno partecipato anche il Ministro Giorgetti e il Ministro Urso).

Presenti all’iniziativa centinaia di amministratori locali provenienti da tutta Italia, a testimonianza del forte radicamento di Poste nel tessuto dei piccoli e medi comuni. Per la provincia di Cremona erano presenti Oreste Bricchi, sindaco di Acquanegra Cremonese e Roberto Mariani, sindaco di Stagno Lombardo e presidente della Provincia di Cremona. Ad Acquanegra Cremonese soltanto poche settimane fa è stato inaugurato il nuovo ufficio postale, un presidio che ha colmato anche la mancanza di una banca nel piccolo comune.

L’incontro, che ha visto la partecipazione di 150 testate accreditate (tra cui il nostro gruppo editoriale) ha rappresentato un momento di sintesi tra passato e futuro, confermando – come dichiarato anche dai sindaci presenti – la missione di Poste Italiane come punto di riferimento per cittadini, istituzioni e imprese in tutto il Paese.

Nel suo discorso – che ha concluso la mattinata di interventi – il Presidente della Repubblica ha parlato di risparmio come “democratizzazione della finanza. Capillarità e innovazione caratterizzano ancora oggi questi servizi, garantiti anche in centri minori. Non è estraneo a questo risultato il progetto Polis, a fronte del fenomeno di desertificazione bancaria nel nostro Paese. Oggi come ieri gli sportelli degli uffici postali educano e consentono l’accesso al risparmio”. E infine, rivolgendosi al pubblico in sala, “la Repubblica vi è riconoscente per l’impegno che dispiegate”.

