La Prefettura ha diffuso il programma delle celebrazioni del 2 e 4 novembre, rispettivamente per la commemorazione dei Caduti e la ricorrenza della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

2 NOVEMBRE 2025 CERIMONIA IN ONORE DEI CADUTI PRESSO IL CIMITERO CIVICO

ore 10:55 schieramento del Picchetto d’ Onore di formazione;

ore 11:00 afflusso delle Associazioni, dei Labari e delle Rappresentanze;

ore 11:03 afflusso Autorità;

ore 11:05 alzabandiera;

ore 11:08 deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti;

ore 11:10 Santa Messa.

ore 11:50 accensione del cero alla Madonnina del Grappa.

In caso di tempo piovoso verrà effettuata la sola deposizione della corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti mentre la Santa Messa verrà celebrata presso la Cappella del Cimitero Civico.

4 NOVEMBRE 2025 CERIMONIA COMMEMORATIVA DELL’UNITA’ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE IN PIAZZA ROMA, CREMONA

Cerimonia di deposizione delle corone al “Bollettino della Vittoria”:

– ore 10:15 schieramento del Picchetto d’Onore di formazione;

– ore 10:20 deposizione di due corone d’alloro al “Bollettino della Vittoria”;

– ore 10:25 deflusso del Picchetto d’Onore.

Cerimonia dell’alzabandiera:

– ore 10:45 ammassamento dei Reparti in zona d’attesa (Via Solferino);

– ore 11:00 afflusso delle Autorità;

– ore 11:02 schieramento della Fanfara Alpina Tridentina “Walter Smussi” e dei Reparti;

– ore 11:04 afflusso dei Medaglieri e Labari delle Associazioni Combattentistiche;

– ore 11:06 afflusso dei Gonfaloni della Provincia e della Città di Cremona;

– ore 11:08 onori al Vice Prefetto Vicario della Provincia di Cremona;

– ore 11:10 alzabandiera;

– ore 11:13 lettura del Bollettino della Vittoria;

– ore 11:16 lettura del messaggio del Ministro della Difesa;

– ore 11:20 lettura del messaggio del Capo dello Stato;

– ore 11:24 onori finali al Vice Prefetto Vicario della Provincia di Cremona;

– ore 11:26 deflusso dei Gonfaloni della Provincia e della Città di Cremona;

– ore 11:28 deflusso dei Medaglieri e Labari delle Associazioni Combattentistiche;

– ore 11:30 deflusso dei Reparti.

Cerimonia dell’ammainabandiera:

– ore 16:55 Picchetto d’Onore di formazione;

– ore 17:00 ammainabandiera.

