Commemorazione defunti, potenziato
servizio festivo trasporto urbano
Durante la commemorazione dei defunti, il servizio di trasporto urbano verrà potenziato, con orari speciali per il Cimitero.
In occasione della commemorazione dei defunti, per facilitare i cittadini che si recano al Civico Cimitero, in accordo con Arriva Italia sarà potenziato il servizio festivo del trasporto urbano delle linee M e F.
In particolare, la Linea F sarà attiva con cadenza oraria nei giorni festivi, per facilitare gli spostamenti di andata e ritorno tra i quartieri cittadini e il Civico Cimitero. I bus delle Linee F e M transiteranno alternativamente, garantendo un passaggio ogni 30 minuti presso il Cimitero. Da segnalare inoltre che dal lunedì al venerdì i mezzi delle linee M e F sono attive ogni 30 minuti ciascuna, assicurando una frequenza regolare durante la settimana. Per gli gli orari dettagliati si veda la tabella allegata.
Da lunedì 3 novembre sino al giorno precedente l’entrata in vigore dell’ora legale nel mese di marzo compresi, gli orari di apertura del Cimitero Civico e dei cimiteri suburbani di Cavatigozzi, Gerre Borghi e San Savino saranno i seguenti: da lunedì a sabato dalle 08.00 alle 17.00, domenica dalle 08.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00.
L’orario di apertura e di chiusura al pubblico è stato così definito in modo da renderlo maggiormente coerente e uniforme sull’intero territorio comunale, tenendo inoltre conto della fascia oraria in cui i cimiteri cittadini sono maggiormente frequentati.