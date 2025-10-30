In occasione della commemorazione dei defunti, per facilitare i cittadini che si recano al Civico Cimitero, in accordo con Arriva Italia sarà potenziato il servizio festivo del trasporto urbano delle linee M e F.

In particolare, la Linea F sarà attiva con cadenza oraria nei giorni festivi, per facilitare gli spostamenti di andata e ritorno tra i quartieri cittadini e il Civico Cimitero. I bus delle Linee F e M transiteranno alternativamente, garantendo un passaggio ogni 30 minuti presso il Cimitero. Da segnalare inoltre che dal lunedì al venerdì i mezzi delle linee M e F sono attive ogni 30 minuti ciascuna, assicurando una frequenza regolare durante la settimana. Per gli gli orari dettagliati si veda la tabella allegata.

Da lunedì 3 novembre sino al giorno precedente l’entrata in vigore dell’ora legale nel mese di marzo compresi, gli orari di apertura del Cimitero Civico e dei cimiteri suburbani di Cavatigozzi, Gerre Borghi e San Savino saranno i seguenti: da lunedì a sabato dalle 08.00 alle 17.00, domenica dalle 08.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00.

L’orario di apertura e di chiusura al pubblico è stato così definito in modo da renderlo maggiormente coerente e uniforme sull’intero territorio comunale, tenendo inoltre conto della fascia oraria in cui i cimiteri cittadini sono maggiormente frequentati.

I NUOVI ORARI

