Alcune alunne del liceo scientifico “G. Aselli” di Cremona sono state protagoniste dello STEM Women Congress, evento internazionale dedicato alla promozione della parità di genere nei settori scientifici e tecnologici, che si è svolto lo scorso 15 ottobre a Milano.

Ricercatrici, imprenditrici, docenti e studentesse si sono incontrate per condividere esperienze, progetti e strategie volte a ridurre il divario di genere nelle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Sara Gironi, Zeta Zeneli e Celeste Bosi della classe 5B LSA (Liceo Scienze Applicate) sono state invitate a partecipare al Congresso dopo aver conquistato, nel precedente anno scolastico, il terzo posto nazionale nella 13ª edizione del progetto “NERD? Non È Roba per Donne”, promosso da IBM e dall’Università “La Sapienza” di Roma.

Il loro progetto ha sviluppato un assistente virtuale – il chatbot “Mako” – che mira a sensibilizzare gli utenti sul tema dell’inquinamento e sovrasfruttamento marino, in linea con gli obiettivi 13 e 14 dell’Agenda ONU 2030.

Le studentesse, con la loro testimonianza, hanno trasmesso l’importanza dello studio delle discipline STEM e, in particolare, dell’intelligenza artificiale e delle competenze che ne rendono possibile la realizzazione: si tratta di un ambito di ricerca che il liceo scientifico “G. Aselli” persegue e coltiva nel proprio percorso formativo. Il prestigioso riconoscimento ottenuto dalle studentesse, nonché la loro presenza in un congresso di rilievo nazionale, è il risultato della cultura dell’eccellenza di cui il liceo è da sempre promotore.

© Riproduzione riservata