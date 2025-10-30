Giovedì alle ore 20.30 torna su CR1 – Canale 19 una nuova puntata di “I gioielli sotto casa”, il magazine dedicato alla valorizzazione del territorio, condotto da Piero Brazzale. In questa settimana, il viaggio ci porta nel cuore della città di Como, per scoprire uno dei suoi simboli più amati: il Tempio Voltiano.

Il museo, dedicato al celebre scienziato Alessandro Volta, inventore della pila, custodisce strumenti, documenti e reperti che raccontano la vita e le scoperte di uno dei più grandi geni italiani. Situato sul lungolago, il Tempio Voltiano è anche uno degli edifici più suggestivi della città, grazie alla sua architettura neoclassica e alla posizione privilegiata affacciata sul lago.

Ma l’avventura non finisce qui. Dopo la visita al Tempio, saliremo a bordo di un motoscafo veloce per vivere una suggestiva crociera sul primo bacino del Lago di Como. Un itinerario incantevole, che permette di partire da Como e fare tappa nei pittoreschi borghi di Blevio, Torno, Moltrasio e Cernobbio.

Durante la navigazione, lo sguardo potrà spaziare tra ville storiche e scorci romantici, spesso invisibili dalla strada.

A Blevio si susseguono eleganti ville storiche, a Moltrasio, l’attenzione si posa su Villa Fontanelle, un tempo residenza della famiglia Versace, e sulla maestosa Villa Passalacqua, con il suo splendido giardino all’italiana. Il borgo di Torno accoglie i visitatori con il suo caratteristico porticciolo e un’atmosfera autentica e rilassata

A Cernobbio spiccano Villa Erba, straordinario esempio di architettura di fine ’800 oggi sede di eventi e fiere internazionali, la celebre Villa d’Este, antica dimora cardinalizia oggi trasformata in uno degli hotel di lusso più rinomati al mondo, e Villa Pizzo, con i suoi magnifici giardini panoramici.

Un itinerario tra cultura, bellezza e tradizione, che racconta l’anima di uno dei luoghi più affascinanti d’Italia.

Un itinerario tra cultura, bellezza e tradizione, che racconta l'anima di uno dei luoghi più affascinanti d'Italia.

