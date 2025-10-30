Incendio sulla A21, in fiamme casello autostradale di Brescia Sud





BRESCIA (ITALPRESS) – Questo pomeriggio poco prima delle 14,00, sulla A21 Piacenza-Brescia, a causa di un veicolo pesante in fiamme, l’incendio si è propagato fino a interessare il casello di Brescia Sud. Sul posto i Vigili del fuoco. L’entrata di Brescia Sud è chiusa in entrambe le direzioni. L’incendio è partito da un furgone carico di gomme. Nessuna persona coinvolta. Le fiamme sotto controllo e le operazioni di spegnimento e bonifica da parte dei Vigili del Fuoco sono in corso. trl/mca3 Fonte video: Vigili del Fuoco

