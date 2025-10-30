Ultime News

30 Ott 2025 "Le mani al collo per rubarmi la
collana": presa dal figlio agente
30 Ott 2025 Discipline Stem: quattro studentesse
dell'Aselli protagoniste a Milano
30 Ott 2025 2 e 4 Novembre, il programma
delle celebrazioni a Cremona
30 Ott 2025 Canottaggio, Collare d’oro del Coni
per Gentili e il quattro di coppia
30 Ott 2025 Nuovo direttore Aem, Forza Italia
denuncia: "Anomalie nella selezione"
Incendio sulla A21, in fiamme casello autostradale di Brescia Sud

BRESCIA (ITALPRESS) – Questo pomeriggio poco prima delle 14,00, sulla A21 Piacenza-Brescia, a causa di un veicolo pesante in fiamme, l’incendio si è propagato fino a interessare il casello di Brescia Sud. Sul posto i Vigili del fuoco. L’entrata di Brescia Sud è chiusa in entrambe le direzioni. L’incendio è partito da un furgone carico di gomme. Nessuna persona coinvolta. Le fiamme sotto controllo e le operazioni di spegnimento e bonifica da parte dei Vigili del Fuoco sono in corso. trl/mca3 Fonte video: Vigili del Fuoco

