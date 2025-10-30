Ultime News

30 Ott 2025 "Le mani al collo per rubarmi la
collana": presa dal figlio agente
30 Ott 2025 Discipline Stem: quattro studentesse
dell'Aselli protagoniste a Milano
30 Ott 2025 2 e 4 Novembre, il programma
delle celebrazioni a Cremona
30 Ott 2025 Canottaggio, Collare d’oro del Coni
per Gentili e il quattro di coppia
30 Ott 2025 Nuovo direttore Aem, Forza Italia
denuncia: "Anomalie nella selezione"
Video Pillole

Innovazione, Fastweb+Vodafone accelera sul 5G

MILANO (ITALPRESS) – Si chiama “5G Cresca” il progetto di Mobile Private Network che Fastweb+Vodafone sta realizzando con il Politecnico di Milano, e che vedrà coinvolti anche il Policlinico del capoluogo lombardo, il Museo del Violino di Cremona e il Made. Il programma punta a sviluppare infrastrutture tecnologiche 5G in contesti avanzati come i campus dell’ateneo, contribuendo anche a migliorare i metodi di formazione e apprendimento.
f37/sat/mgg/azn

