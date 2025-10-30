Innovazione, Fastweb+Vodafone accelera sul 5G





MILANO (ITALPRESS) – Si chiama “5G Cresca” il progetto di Mobile Private Network che Fastweb+Vodafone sta realizzando con il Politecnico di Milano, e che vedrà coinvolti anche il Policlinico del capoluogo lombardo, il Museo del Violino di Cremona e il Made. Il programma punta a sviluppare infrastrutture tecnologiche 5G in contesti avanzati come i campus dell’ateneo, contribuendo anche a migliorare i metodi di formazione e apprendimento.

