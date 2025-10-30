Ultime News

Mattarella “Poste e Cdp agenti della Costituzione, la Repubblica è riconoscente”

ROMA (ITALPRESS) – “Cassa depositi e Poste si caratterizzano come agenti della Costituzione, esempio di capacità di allineamento alle sfide della società contemporanea e alle attese del Paese. Il loro partenariato ha dinanzi a sé la continuazione di un percorso che contribuisca all’ammodernamento e alla connessione internazionale dell’Italia. La Repubblica vi è riconoscente per l’impegno che dispiegate”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’evento di celebrazione dell’anniversario dei 150 anni dall’istituzione del risparmio postale.
