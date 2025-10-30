Obesità, Crolla “Alleanza europea per promuovere approccio italiano”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi celebriamo in Italia l’affermazione della prima legge sull’obesità ed è la prima legge anche a livello europeo e internazionale, quindi un successo legislativo della politica italiana, per un problema crescente sia in Italia che nel resto del mondo”. Lo ha detto il consigliere delegato di AmCham Italy, Simone Crolla, a margine del convegno “La Legge sull’obesità: Il modello italiano best case nel mondo” promosso dalla American Chamber of Commerce in Italy.

