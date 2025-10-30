Ultime News

30 Ott 2025 "Non più di 20 per classe",
proposta AVS presentata a Cremona
30 Ott 2025 Cremo, i tifosi dopo la vittoria:
"La città sta impazzendo"
30 Ott 2025 Scontro sulla sp498 a Casalbuttano
Strada chiusa per quasi due ore
30 Ott 2025 La mostra Respiro Vitale
al Cimitero Monumentale
30 Ott 2025 Espose pelle di coccodrillo: per
artista, multa di 10.000 euro
Cronaca

Raccolta rifiuti: Aprica
operativa il 1° novembre

In occasione della festività del 1° novembre, Aprica informa che nella giornata di sabato verranno effettuate regolarmente le raccolte porta a porta di secco indifferenziato, organico, carta e cartone, imballaggi in plastica e vetro e metalli previste a calendario nella città di Cremona.

Fanno eccezione le raccolte di pannolini e pannolini e sfalci e potature, che saranno sospese. Inoltre, il 1° novembre resterà chiusa la Piattaforma Ecologica di via Carpenella.

Per ulteriori informazioni sono a disposizione dei cittadini il sito www.apricaspa.it, l’App per smartphone e tablet
PULIamo e il numero verde 800.437.678

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...