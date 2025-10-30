In occasione della festività del 1° novembre, Aprica informa che nella giornata di sabato verranno effettuate regolarmente le raccolte porta a porta di secco indifferenziato, organico, carta e cartone, imballaggi in plastica e vetro e metalli previste a calendario nella città di Cremona.

Fanno eccezione le raccolte di pannolini e pannolini e sfalci e potature, che saranno sospese. Inoltre, il 1° novembre resterà chiusa la Piattaforma Ecologica di via Carpenella.

Per ulteriori informazioni sono a disposizione dei cittadini il sito www.apricaspa.it, l’App per smartphone e tablet

PULIamo e il numero verde 800.437.678

