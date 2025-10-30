Ultime News

Rogo al casello di Brescia Sud:
autostrada bloccata

L'incendio al casello di Brescia Sud dell'autostrada A21 (Foto Gdb/Teletutto)

Autostrada A21 chiusa all’altezza del casello di Brescia Sud, devastato da un ampio incendio. Le fiamme sono divampate poco prima delle 14, probabilmente scaturite da un veicolo di passaggio.

Il rogo ha rapidamente preso il sopravvento, avvolgendo prima una parte del casello e poi estendendosi anche all’altra. Numerose squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da diverse province sono giunte sul posto per cercare di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Il rogo al casello (Foto Gdb/Teletutto)

Sul posto presente anche personale sanitario, anche se, secondo le prime informazioni, non vi sarebbero persone ferite nè intossicate.

Nel frattempo, l’autostrada A21 è completamente bloccata, con disagi significativi al traffico. Gli automobilisti sono stati avvisati di evitare la zona e di cercare percorsi alternativi, mentre le forze dell’ordine stanno gestendo la viabilità per garantire il corretto intervento dei mezzi di emergenza. lb

 

