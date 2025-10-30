Si avvicinano le celebrazioni legate alle solennità di Tutti i Santi e della commemorazione dei Defunti, previste per questo fine settimana. Come ogni anno saranno presiedute, in Cattedrale e al Cimitero, dal vescovo Antonio Napolioni.

Come riporta il sito della Diocesi, infatti, sia sabato 1° novembre che domenica 2 novembre il vescovo presiederà l’Eucaristia in Cattedrale alle ore 11: entrambe le celebrazioni saranno trasmesse in diretta televisiva su Cr1 (canale 19) e in streaming sui canali web e social della Diocesi.

Domenica 2 novembre, inoltre, alle 15 monsignor Napolioni presiederà la preghiera in suffragio dei defunti al monumento centrale del Cimitero civico di Cremona (in caso di maltempo sotto l’androne di sinistra rispetto al monumento centrale).

Alla celebrazione, che sarà proposta in diretta sui canali web e social della Diocesi di Cremona (Facebook, Youtube e il sito www.diocesidicremona.it), prenderanno parte i sacerdoti della città con il nuovo vicario zonale della Zona pastorale 3, don Paolo Arienti, insieme ai religiosi e alle religiose e ai fedeli.

Lunedì 3 novembre, infine, come tradizione alle 18 in Cattedrale sarà celebrata la Messa in suffragio dei vescovi defunti: anche in questo caso la liturgia sarà presieduta dal vescovo Antonio Napolioni e concelebrata dal vescovo emerito Dante Lafranconi insieme al Capitolo della Cattedrale.

