Uno scontro frontale – laterale tra due auto questo pomeriggio poco dopo le 16 ha causato lunghi incolonnamenti e il blocco del traffico per quasi due ore della statale 498, tra Casalbuttano e Casalmorano. Quattro le persone coinvolte, rimaste ferite in maniera non grave.

La dinamica è stata ricostruita dai Carabinieri della stazione di Vescovato. Una Toyota condotta da una 22enne stava marciando in direzione Casalmorano, quando è finita fuori strada sbattendo contro il guard rail laterale e poi rimbalzando, andando ad occupare la carreggiata. Dalla direzione opposta stava provenendo una Fiat Panda condotta da una 51enne che non ha potuto evitare l’altra vettura e l’ha impattata sul lato destro.

Sulla Toyota viaggiava anche una coetanea della conducente, mentre sulla Panda una 64enne, tutte residenti in provincia. Sul posto sono intervenuti i sanitari con due ambulanze e l’automedica del 118 provvedendo alle prime cure, quindi i coinvolti sono stati portati all’ospedale di Cremona in codice giallo. Intevenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi. Le operazioni di rilievo e di sgombero della sede stradale sono proseguite fino alle 18 e il traffico è stato nel frattempo deviato.

