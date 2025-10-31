Ciclisti sempre più sicuri in provincia di Cremona. A dirlo sono i dati elaborati dal Politecnico di Milano che ha preso in esame il decennio 2014-2023 in uno studio che analizza i dati degli incidenti sulle due ruote a livello nazionale e locale.

In territorio Cremonese, nel 2023 si sono registrati 173 incidenti in bici, contro i 219 del 2014. In calo anche l’indice di incidentalità ciclistica, ossia il numero degli incidenti in bicicletta rispetto al totale dei sinistri, passato da 19,8 a 17,5%. Tuttavia negli anni l’andamento è stato altalenante: il picco si è registrato nel 2016, con 249 episodi e un tasso del 22,4%.

Il picco più basso è stato invece l’anno del Covid, il 2020, se si valuta il numero complessivo degli incidenti, che sono stati 146, ma ma il tasso di incidentalità ciclistica era schizzato al 20,4% in quanto le due ruote erano, in proporzione, più utilizzate rispetto alle automobili.

Complessivamente, nei dieci anni presi in esame dallo studio del Politecnico, nel Cremonese si sono registrati 1.998 incidenti in bici, quasi un quarto degli incidenti complessivi registrati sul territorio (8.164).

INCIDENTI IN CITTA’

Anche Cremona città ha visto un calo: 88 sinistri nel 2023 contro i 103 di 10 anni prima. Rimane invece più o meno invariato l’indice di incidentalità ciclistica, che nell’ultima rilevazione era del 27,8% e nel 2014 era stato del 27,5%. Complessivamente, nel periodo preso in esame, sono stati 1.016 gli incidenti sulle due ruote.

GLI ALTRI COMUNI

Guardando ai singoli comuni del territorio, se Cremona è ovviamente, per dimensioni, il comune con il maggior numero di incidenti in bici, seguono le località più grandi della provincia: Crema con 412, Casalmaggiore con 69, Soresina e Castelleone con 39, Rivolta d’Adda con 27, Pandino con 26, Spino d’Adda e Soncino con 25.

IN ITALIA

La tendenza nazionale ricalca quella di Cremona: in Italia il numero di incidenti in bicicletta è infatti in calo. Se nel 2014 erano stati 17.446, nel 2023 sono scesi a 16.488.

STATISTICHE

Lo studio del Politecnico evidenzia anche diversi altri parametri, come ad esempio le fasce d’età in cui si verificano gli incidenti in bici. In particolare, se quelli con feriti sono più o meno in numero analogo a tutte le fasce d’età e tra tutti i generi, sebbene con una concentrazione più alta tra gli over 65, le vittime si differenziano molto: ad esempio, tra gli uomini sono soprattutto gli over 65, mentre tra le donne il maggior numero di morti è nella fascia 30-44 anni.

Guardando alla dinamica, gli incidenti più frequenti sono quelli con autovetture (73,47%) e la tipologia più frequente è lo scontro frontale-laterale.

Laura Bosio

