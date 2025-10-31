Con la fresatura nel primo pomeriggio di giovedì del vecchio manto stradale, a Sospiro hanno preso il via i lavori di asfaltatura di via Puerari, la strada principale del centro cremonese.

80mila euro di finanziamento, interamente coperto dalle casse comunali, per un intervento molto atteso da parte della cittadinanza.

“Su questo tratto transitano migliaia di veicoli ogni giorno – ha confermato il sindaco Fausto Ghisolfi – e il fondo stradale era ormai compromesso da continui lavori ai sottoservizi, idraulici in primis. Finalmente quindi riusciamo a portare a termine questo risultato. Le risorse a disposizione purtroppo riescono a coprire il rifacimento dell’asfalto di circa il 70% della via, speriamo entro il 2026 di completare anche l’ultimo tratto”.

Gli interventi, che salvo ritardi dovrebbero concludersi entro il prossimo lunedì, si inseriscono nel programma di asfaltatura e miglioramento della qualità urbana, portato avanti dall’amministrazione Ghisolfi e che in questi anni è andato a dare un nuovo volto alle strade comunali.

E a proposito di lavori in corso, un piccolo cantiere è presente anche all’ingresso del centro abitato, nell’intersezione tra la via Giuseppina e via Puerari: qui, verrà infatti presto installato un nuovo dosso rialzato, in corrispondenza del passaggio pedonale, per ridurre la velocità delle auto in entrata.

Quasi in dirittura d’arrivo invece la nuova pista ciclabile a nord, sulla strada provinciale, per un progetto del valore di circa 300mila euro.

“Siamo ora in attesa della segnaletica orizzontale – aggiunge Ghisolfi – e del nuovo attraversamento pedonale con segnalazione luminosa in prossimità della farmacia. Entro il mese di novembre, si dovrebbe concludere il tutto”.

© Riproduzione riservata