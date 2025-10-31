Una lite tra vicini di casa che è sfociata in una zuffa tra diverse persone accorse per vedere cosa stava succedendo. E così quello che era nato come un diverbio – giovedi 30 ottobre attorno alle 18 in via Cogrossi a Casalmorano – si è trasformato in un parapiglia con calci e pugni che ha costretto all’intervento dei Carabinieri (prima quelli di Castelverde poi raggiunti dai militari di Casalbuttano), dell’automedica del 118 e di due ambulanze.

Tre le persone portate in ospedale in codice giallo, tra cui un bambino di 12 anni. La ferita riportata da uno di loro aveva fatto inizialmente pensare ad un’aggressione con un’arma da taglio, ipotesi che però non è stata accertata e armi da taglio non ne sono state trovate.

Le indagini sono in corso, spetterà comunque ai diretti interessati sporgere denuncia.

© Riproduzione riservata