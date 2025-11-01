Si è conclusa la Cavalli Monteverdi Competition (Cmc) organizzata dall’Associazione Bottesini di Crema e dal Teatro Ponchielli di Cremona e la cui finale è andata in scena sabato al Teatro Ponchielli.

Cinque i premiati. Prima sono stati assegnati due premi speciali, che consentono ai vincitori di esibirsi in concerto con rinomate ensemble musicali. Il Premio La Spagna è stato assegnato a Valentina Ferrarese. il premio Lira di Orfeo è andato invece a Sarah Hayashy.

Il terzo premio, di 1.500 euro, offerto da Rotary Club Milano Est è andato ancora a Sarah Hayashy; il secondo premio, di 3.000 euro, offerto da Banco Bpm, è andato a Mara Gaudenzi. Il primo premio, pari a 5.000 euro, offerto dalla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, è stato infine assegnato a Valentina Ferrarese.

Verrà invece reso noto nelle prossime settimane chi dei partecipanti canterà nel prossimo Monteverdi Festival

Dodici i finalisti che si sono esibiti: Rocco Lia (34, Italia, Basso), Mara Gaudenzi (31, Italia, Mezzosoprano), Marzia Marzo (34, Italia, Mezzosoprano), Valentina Ferrarese (23, Italia, Mezzosoprano), Andrea Gavagnin (28, Italia, Controtenore), Alexandre Baldo (31, Francia-Italia, Basso-Baritono), Matteo Laconi (25, Italia, Tenore), Silvia Porcellini (28, Italia, Soprano), Sarah Hayashy (34, Giappone-Francia-USA, Soprano), Nile Senatore (34, Italia, Tenore), Angelo Testori (29, Italia, Tenore), Valeria Girardello (33, Italia, Mezzosoprano).

Ad accompagnare i finalisti, che si sono esibiti in alcune arie tratte dea “L’incoronazione di Poppea” di Claudio Monteverdi e “Le nozze di Teti e Peleo” di Francesco Cavalli, è stata l’Orchestra Monteverdi Festival – Cremona Antiqua diretta al cembalo da Antonio Greco

L’evento, trasmesso in diretta sul canale YouTube di CR1 Tv, è stato condotto dal giornalista Alberto Mattioli.

