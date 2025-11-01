Da un lato il momento d’oro della Cremonese ottava in classifica e reduce da una grande prestazione con vittoria a Genova, dall’altro tutta la storia della Juventus e l’esordio in bianconero di Luciano Spalletti.

In città non mancano i tifosi con il cuore diviso in due: “Per 36 partite all’anno sono juventino, però oggi non se ne parla neanche. Oggi dovremmo fare dei punti perché servono alla nostra classifica. La Juve può farli da un’altra parte, non certo qua da noi”.

“Io speravo che ci fosse ancora Tudor per questa partita, dato che andava così bene (ride ndr). Io sono juventino, però questa sera c’è solo la cremonese, non c’è squadra che mi venga davanti. La Juve non deve venire a Cremona a cercare i punti, che cerchi altrove”.

Alla Juve mancheranno Yildiz e Kelly, secondo i tifosi è il momento perfetto per affrontare i bianconeri: Manca un giocatore importante stasera alla Juve e la Cremo secondo me non ci può arrivare meglio a questa partita. Quindi mi aspetto di vedere una bella gara. Mi aspetto che la Cremonese punterà almeno al pareggio e penso che farà di tutto per portarsi almeno un punto a casa”.

Tra gli altri, non mancano tifosi più pragmatici e che guardano già alla gara con il Pisa: “Sì è il momento perfetto anche perché la Juventus da poco ha cambiato allenatore. Oggi possiamo anche perdere con la Juve e dopo andiamo a vincere a Pisa, ma anche pareggiare oggi andrebbe anche bene”.

Lorenzo Scaratti

