Una tradizione che si rinnova ormai da 33 edizioni e che torna ogni anno quando le giornate si accorciano e la temperatura cala, parliamo della festa per eccellenza di Pizzighettone dove I fasulin de l’oc cun le cudeghe sono i veri protagonisti.

Pochi semplici ingredienti come fagioli, cotenne, verdure e carne sapientemente combinati con passione dalle mani esperte delle signore del luogo.

Come spiega Teresita Capellini, volontaria, “le scodelle che pensiamo di distribuire sono in circa 18 mila. Oggi (sabato, ndr) abbiamo avuto una buonissima affluenza, l’organizzazione è molto semplice. Abbiamo tutti gli stand con indicato che cosa viene distribuito; quindi, una volta che il cliente ha fatto i suoi tagliandini deve solamente seguire la strada e poi potersi accomodare nelle nostre mura e gustarsi i piatti”.

La manifestazione è tutta immersa nella splendida cornice delle case matte di Pizzighettone dentro le mura pronte ad accogliere visitatori da tutta la provincia ma anche da fuori regione.

C’è anche qualche novità gastronomica nel menù, spiega Capellini: “Quest’anno nel menù abbiamo tra le novità il lardo pestato che viene servito con la polenta. Abbiamo inoltre la possibilità per persone che non gradiscono la carne o le cotenne di avere un piatto alternativo che sono i fagioli dell’occhio con le verdure fresche”.

Lorenzo Scaratti

