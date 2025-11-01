Pauroso incidente sabato mattina lungo la via Giuseppina, nel tratto che attraversa il territorio di Malagnino. Erano circa le 10.30 quando due auto si sono scontrate frontalmente, in un impatto violentissimo. Quattro le persone rimaste ferite: un ragazzo e una ragazza di 18 anni e un uomo e una donna di 52.

Dopo l’urto, una delle due auto, una Citroen C4, è volata fuori strada, terminando la corsa ribaltata in mezzo a un campo ai margini della carreggiata, mentre l’altra, una Toyota Aygo, è rimasta in strada.

Immediato l’intervento del 118, con tre ambulanze e un’auto medica, insieme ai Vigili del Fuoco di Cremona, che hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti dalle lamiere. Le persone coinvolte, dopo le prime cure sul posto, sono state trasportate all’ospedale di Cremona, in codice giallo, con contusioni serie. Nessuno sarebbe però in pericolo di vita.

I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia Stradale di Cremona, che dovranno chiarire la dinamica dello scontro e verificare eventuali responsabilità. Da una prima ricostruzione, sembra che una delle due vetture abbia invaso la corsia opposta.

Durante le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati, la circolazione lungo la via Giuseppina è stata regolata a senso unico alternato, con inevitabili rallentamenti del traffico.

LaBos

© Riproduzione riservata