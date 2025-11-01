La Cattedrale di Cremona ha ospitato il primo momento di raccoglimento della solennità di Tutti i Santi e della commemorazione dei Defunti.

La Santa Messa è stata presieduta da monsignor Antonio Napolioni, di ritorno dal pellegrinaggio in terra santa insieme ai vescovi Lombardi: “Mi frulla dentro, non tanto la voglia o il dovere di raccontare, ma il rapporto che c’è tra una terra benedetta dalla rivelazione del Signore ai popoli, dall’incarnazione del Verbo in Gesù, dalla storia della Chiesa e dalla faticosa convivenza tra culture e religioni. C’era la nostra gioia nel celebrare tutti gli uomini e le donne che hanno compiuto la loro vocazione. E la sintetizzo così: la Terra Santa ci aspetta. Ci aspetta là, ci aspetta qui e in ogni parte del mondo, soprattutto lassù”.

Domenica, sempre in diretta su CR1, la celebrazione in Cattedrale. Nel pomeriggio, alle 15 il vescovo Napolioni presiederà al monumento centrale del Cimitero civico di Cremona la preghiera in suffragio dei defunti. (in caso di maltempo sarà sotto l’androne di sinistra. Alla celebrazione prenderanno parte i sacerdoti della città con il nuovo vicario zonale della Zona pastorale 3, don Paolo Arienti, insieme ai religiosi e alle religiose e ai fedeli.

Lunedì, infine, come tradizione, alle 18 in Cattedrale sarà celebrata la Messa in suffragio dei vescovi defunti: anche in questo caso la liturgia sarà presieduta dal vescovo Antonio Napolioni e concelebrata dal vescovo emerito Dante Lafranconi insieme al Capitolo della Cattedrale.

© Riproduzione riservata