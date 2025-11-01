Prendevano di mira gli anziani nei supermercati, derubandoli. Ma il loro ultimo colpo, messo a segno in un punto vendita di Soresina, è stato fatale. I Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Crema hanno arrestato un uomo di 40 anni e due donne di 33 e 26 anni, tutti senza fissa dimora e con numerosi precedenti, accusati di furto con destrezza ai danni di una donna anziana.

Il trio era già nel mirino dei militari, che da giorni indagavano su una serie di furti avvenuti nei supermercati di Crema. A consentire una svolta nelle indagini è stata l’individuazione di un’auto con targa straniera, segnalata più volte nei pressi dei negozi colpiti.

Così la mattina del 30 ottobre, poco prima delle 9, quando una pattuglia in borghese ha intercettato il veicolo in via Milano a Crema, lo ha seguito. A bordo c’erano due donne, che sono state viste scendeer più volte nei parcheggi di diversi supermercati tra Crema e Castelleone, osservando i clienti, ma senza mai fare acquisti. Un uomo, intanto, restava all’esterno a fare da palo.

Il gruppo, sempre pedinato dai Carabinieri, è poi arrivato a Soresina, dove le due donne hanno scelto un nuovo supermercato per entrare in azione. Dopo aver studiato a lungo le potenziali vittime, si sono avvicinate a un’anziana e, approfittando di un momento di distrazione, le hanno sfilato il portafoglio dalla borsa. Poi sono uscite in fretta e hanno raggiunto l’auto, dove li attendeva il complice.

I militari, che avevano assistito alla scena, sono intervenuti immediatamente. Hanno fermato il veicolo e recuperato il portafoglio, che era nascosto su un sedile e conteneva quasi 300 euro in contanti e i documenti della vittima.

I tre, con precedenti analoghi commessi in varie zone del Nord Italia, sono stati portati in caserma e arrestati per furto con destrezza. Dopo la convalida dell’arresto da parte del giudice, per tutti è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

© Riproduzione riservata