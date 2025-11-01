Comitato del quartiere 16 Centro alla ricerca di una nuova sede.

La presidente Rita La Fata e il suo direttivo giudicano la casa del custode di piazza Roma, attuale location destinata al comitato, non adatta per diverse criticità.

“In primis la frequentazione – spiega la presidente – dal momento che tutti noi del direttivo lavoriamo, abbiamo tempo solo nel tardo pomeriggio per ricevere i residenti che hanno voglia di conoscerci e parlare con noi, non solo per lamentarsi se qualcosa non va, ma ci faceva piacere avere un punto d’ascolto”.

La richiesta fatta al Comune di istituire un punto di ascolto a Spazio Comune due ore alla settimana è stata rifiutata: “La Giunta ha detto no – spiega Rita La Fata – quindi al momento noi ci troviamo senza sede, le nostre riunioni di direttivo vengono fatte di bar in bar perché non abbiamo un punto dove trovarci.

“Io non ho le chiavi di quella casetta, e in ogni caso non ci andremmo, perché continuiamo a non ritenerla un punto facilmente raggiungibile sia per posizione, sicurezza e per la scala di accesso che non facilita i residenti magari poco autonomi. Sono un po’ dispiaciuta perché speravo fosse una soluzione indolore in attesa di trovare qualcosa di più consono”.

Il comitato non ha ancora sentito l’amministrazione per esprimere il suo disappunto sulla mancata concessione di SpazioComune. “Al momento io ho un appuntamento fissato con la Vice Sindaco con delega ai quartieri Romagnoli il 26 di novembre – continua La Fata – fissato tempo fa e questa cosa non era ancora stata gestita”.

