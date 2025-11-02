E’ finita fuori strada per fortuna senza gravi conseguenze per il conducente, un’automedica del 118 che stava raggiungendo l’equipaggio sanitario dopo il trasporto di un paziente in ospedale, nel primo pomeriggio di oggi a Orzinuovi, in via Donatello.

Erano le 13,45 quando l’automedica dell’Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza (Areu) è stata urtata lateralmente da un’auto che, procedendo da una strada perpendicolare, non ha rispettato il semaforo. L’impatto, sul lato conducente, ha spinto il mezzo di soccorso avanzato per circa cinque metri, facendolo finire in un piccolo fossato a lato della carreggiata.

L’autista soccorritore è uscito autonomamente dal veicolo ed è stato accompagnato in via precauzionale al Pronto Soccorso di Chiari. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

La Direzione strategica di AREU esprime la propria vicinanza all’autista coinvolto nell’incidente.

